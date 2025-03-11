Муниципальная реформа: Коммунистам не нравится «власть без корней», но на полив корней денег нет

Должна ли вертикаль российской власти становиться еще более вертикальной? Сергей Аксёнов Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Артем Прокофьев Георгий Федоров Дмитрий Еловский Дмитрий Журавлев По предварительным оценкам 18 из 89 российских регионов не собираются переходить на одноуровневую (упрощённую) модель местного самоуправления (МСУ), сообщают «Ведомости».