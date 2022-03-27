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Лукас и Кызайбай хотят провести бой в профи

Представительница казахстанского бокса в профи Ангелина Лукас отвечая на вопросы подписчиков в Instagram рассказала, что не против боя с Назым Кызайбай, с которой у неё были конфликты в сборной: «Да, я согласна.

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