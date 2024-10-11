МГУ выбыл из топ-100 рейтинга THE

В первой сотне нет ни одного российского вуза. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова не попал в топ-100 рейтинга лучших университетов мира британского агентства Times Higher Education (THE).
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