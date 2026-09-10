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МОСИНФОРМ

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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столице на пятницу

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столице на пятницу

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столице на пятницу, 11 сентября, из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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