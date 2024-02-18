В районе Сенного мыса спасли шесть рыбаков, попавших в снежную ловушку

Ночью в экстренные службы поступило сразу несколько вызовов — любители рыбалки проигнорировали прогноз погодыНочью в экстренные службы поступило сразу несколько вызовов — любители рыбалки проигнорировали прогноз погодыСпасатели выдвинулись вызволять их на снегоболотоходе.
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