В районе Сенного мыса спасли шесть рыбаков, попавших в снежную ловушку

Ночью в экстренные службы поступило сразу несколько вызовов — любители рыбалки проигнорировали прогноз погодыНочью в экстренные службы поступило сразу несколько вызовов — любители рыбалки проигнорировали прогноз погодыСпасатели выдвинулись вызволять их на снегоболотоходе.