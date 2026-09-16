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Царьград

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Еврокомиссия призвала ускорить поставки ракет Patriot на Украину

Еврокомиссия призвала ускорить поставки ракет Patriot на Украину

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить поставки ракет для комплексов Patriot на Украину.

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