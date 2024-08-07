Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг может как отказаться от повышения утильсбора на автомобили, так и принять положительное решение по этому вопросу, ведомство продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств.
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