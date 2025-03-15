Туск расстроился из-за победы теннисистки Андреевой над Швентек

REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images Премьер-министр Польши Дональд Туск расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой и второй ракеткой мира Игой Швентек на соревнованиях в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии