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На избирательном участке в Архангельске зафиксировали нарушение тайны голосования

На избирательном участке в Архангельске зафиксировали нарушение тайны голосования

Волонтерами Центра общественного наблюдения зафиксировано видео с избирательного участка №123.На кадрах наблюдатель, находившийся на участке, зашел в кабинку для голосования вместе с избирателем и провел там продолжительное время, при этом взяв в руки избирательный бюллетень.

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