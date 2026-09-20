На избирательном участке в Архангельске зафиксировали нарушение тайны голосования

Волонтерами Центра общественного наблюдения зафиксировано видео с избирательного участка №123.На кадрах наблюдатель, находившийся на участке, зашел в кабинку для голосования вместе с избирателем и провел там продолжительное время, при этом взяв в руки избирательный бюллетень.