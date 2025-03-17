Шарапова отреагировала на победу 17-летней россиянки Андреевой на турнире WTA в США

Победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова в своем аккаунте в соцсети X отреагировала на победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии