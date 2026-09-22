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Последствия засухи могут довести французских фермеров до самоубийства

Последствия засухи могут довести французских фермеров до самоубийства

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Французские аграрии столкнутся с новой волной закрытия хозяйств и самоубийств из-за последствий аномальной жары и засухи.

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