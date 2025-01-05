Бастрыкина рассердили русофобские надписи в подъезде столицы Сибири

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в Новосибирской области: неизвестный расписал стены подъезда русофобскими надписями и призывами, теперь «художника» привлекут к ответственности.
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