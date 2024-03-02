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Овечкин рассказал о спокойствии "Вашингтона" в матче с "Филадельфией"

Овечкин рассказал о спокойствии "Вашингтона" в матче с "Филадельфией"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, за счет чего "столичным" удалось переломить ход матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией Флайерз".

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