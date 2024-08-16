Силы ПВО разбили дроны в акватории Черного моря

Все произошло в ночное время, пишут «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны России. При попытке ВСУ провернуть атаку с использованием дронов по объектам на территории Российской Федерации отечественными дежурными средствами ПВО было выявлено, перехвачено и уничтожено пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря.