Силы ПВО разбили дроны в акватории Черного моря

Все произошло в ночное время, пишут «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны России. При попытке ВСУ провернуть атаку с использованием дронов по объектам на территории Российской Федерации отечественными дежурными средствами ПВО было выявлено, перехвачено и уничтожено пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии