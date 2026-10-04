Юрий Мамаев раскрыл истинную причину смерти Кашпировского

Юрий Мамаев сообщил, что истинной причиной смерти Кашпировского стал рак желудка с метастазами. Болезнь была диагностирована в апреле, к тому времени был установлен диагноз четвёртой стадии.
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