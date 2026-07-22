Мошенники начали приглашать священников на фейковые встречи с патриархом

РИА Новости/Павел Бедняков Мошенники начали целенаправленно атаковать священнослужителей, представляясь высокопоставленными представителями Русской православной церкви и приглашая их на якобы срочную встречу с патриархом Кириллом.
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