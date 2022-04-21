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Fox News: В США заметили «пугающую тенденцию» в экономике

Fox News: В США заметили «пугающую тенденцию» в экономике

Американский ведущий Такер Карлсон назвал в эфире Fox News «пугающую тенденцию» в экономике страны. По его словам, повышение налогов и инфляция при сохранении текущей политики по «закачиванию» денег в экономику США могут привести к ее краху.

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