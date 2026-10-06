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Смоленск 2.0

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В Смоленске в онкодиспансер внедрили органосохраняющие технологии в новом отделении онкоурологии

В Смоленске в онкодиспансер внедрили органосохраняющие технологии в новом отделении онкоурологии

Команда специалистов из ведущих вузов страны ведет открытый диалог с пациентами о выборе тактики лечения Новое отделение онкоурологии внедряет органосохраняющие технологии для лечения пациентов Смоленского онкодиспансера.

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