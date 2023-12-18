Спикер ЗС исполнил мечту 5-летнего иркутянина, «зажигавшего» на концерте SHAMAN

5 декабря в Иркутске состоялся концерт музыканта Ярослава Дронова, известного также как SHAMAN. На концерте присутствовал среди прочих председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
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