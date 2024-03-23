"Украинцы" должны осознать. "Украинцы" должны осознать тот факт, что команда Зеленского набрала столько долгов у стран Запада, что в случае победы (этому конечно не бывать) но должны понять, что такая жизнь начнётся, будут работать за еду сами и их потомки вечно.