Медвежий угол
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Медвежий угол

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Европа вводит санкции против Украины, антироссийские закончились

Европа вводит санкции против Украины, антироссийские закончились

"Украинцы" должны осознать. "Украинцы" должны осознать тот факт, что команда Зеленского набрала столько долгов у стран Запада, что в случае победы (этому конечно не бывать) но должны понять, что такая жизнь начнётся, будут работать за еду сами и их потомки вечно.

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Комментарии
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любовь чайкина
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6 час.
Марина Козуб
Так и должно было случиться: за что боролась &quot;У&quot; на то и напоролась.
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6 час.
ninikooo Митусова
Получили то, что и должны были получить по определению- правила бумеранга никто не отменял.
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1 час.

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