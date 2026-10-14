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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Амур» примет «Спартак», «Салават» сыграет с «Сибирью», «Металлург» в гостях у «Динамо» Минск, ЦСКА против «Динамо» Москва

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 14 октября « Амур » примет « Спартак », « Салават Юлаев » сыграет с «Сибирью», «Металлург» проведет гостевой матч с «Динамо» Минск, ЦСКА будет противостоять « Динамо » Москва.

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