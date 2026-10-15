Глава киевского режима накануне прибыл в Британию, чтобы найти утешение в объятиях местных политиков и СМИ, которые всецело поддерживают Украину в обострившемся конфликте с США.
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Зеленский заявил о возобновлении ударов по НПЗ и потребовал от Трампа напасть на Путина.Ключевое слово-ПОТРЕБОВАЛ НАПАСТЬ НА ПУТИНА! Зеленский возомнил себя властелином мира,что может приказывать даже лидеру сверхдержавы!Таких выскочек ещё белый свет не видывал!Если фамилия Зеленского пропадёт в СМИ,значит тот получил то,на что нарывался!
Гнида явно нюхнул (свеженького , не бодяжного) у премьера Британии , а может просто дали понюхать (стесняюсь сказать что именно) !!!