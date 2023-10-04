Экипаж подлодки Китая погиб, попав в ловушку

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) Китая с 55 членами экипажа попала в ловушку для британских и американских судов в Жёлтом море, сообщает Daily Mail со ссылкой на разведку Великобритании.
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