Малышке-панде в Московском зоопарке дали имя

У маленькой панды в Московском зоопарке появилось имяПо итогам голосования определилось имя маленькой панды, родившейся в Московском зоопарке, сообщил мэр МосквыГолосование проходило на портале «активный гражданин», в общей сложности проголосовали более 380 тысяч человек .