Малышке-панде в Московском зоопарке дали имя

У маленькой панды в Московском зоопарке появилось имяПо итогам голосования определилось имя маленькой панды, родившейся в Московском зоопарке, сообщил мэр МосквыГолосование проходило на портале «активный гражданин», в общей сложности проголосовали более 380 тысяч человек .
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