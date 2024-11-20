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Больше денег на Battlefield, анонс Of Ash and Steel, апдейт SW Outlaws, ведьмачья боёвка в Fable…

Больше денег на Battlefield, анонс Of Ash and Steel, апдейт SW Outlaws, ведьмачья боёвка в Fable…

Electronic Arts вливает тонны денег в следующую Battlefield, чтобы та не повторила катастрофы BFV и BF2042; студия Fire & Frost анонсировала средневековую RPG Of Ash and Steel; номинантов и даты старта церемоний награждения представили организаторы INDIE Live Expo и The Indie Game Awards; игрокам не понравилось включение Elden Ring — Shadow of the Erdtree в номинацию «Игра года» на The Game Awards; боевая система новой .

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