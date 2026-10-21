Комментатор объяснил на Медиафоруме E1 в Екатеринбурге, что его эмоциональная реплика в прямом эфире относилась к конкретному эпизоду кубкового матча, когда полузащитник Амар Рахманович после свистка подошел к арбитру и получил желтую карточку.