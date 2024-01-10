Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Вот и пусть ждут своей очереди! А лучше пускать только русскоязычных и пусть скажут чей Крым, письменно!Пустите за дешёвы...
  • Александр Лагуткин
    С Россией дружить выгодно всем.  Та же Украина получала газ по 50 долларов, а как "разосрались", так стала получать п...Почему Путин буде...
  • Сергей Овчинников
    Да, на здоровье! Чем больше свара в Европе, тем нам лучше. Пусть перегрызутся между собой и разбегутся по углам. Реша...Почему Путин буде...

Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ. ФОТО: СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ/АГН "МОСКВА" ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "ОТКРОВЕНИЯ" ИМАМА О БУДУЩЕМ РОССИИ: МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА И МИГРАНТЫ ВМЕСТО РУССКИХ Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Andrey
&quot;Ввозить как можно больше&quot; - желание врагов России. Имам - такой же враг. тайный, но желающий бОльших - денег, власти и влияния. Мечеть подписал такой же враг.
Ответить
17 час.
W
Walery
Озвучены цели и задачи гибридной войны уничтожения России силой этнического давления. Главным штабом такого захвата являются священослужители Ислама.., власти и деньги США. Странно, что  сделать Россию &quot;преимущественно мусульманской страной&quot; они  полагают за счёт высокой рождаемости в среде мигрантав. По всему Паспорта и Гражданство в расчеты не принимаются? В стране назревает смута..., отсутствие у нас СМЕРШ потребует от нас СВО уже в самой нашей стране. Главное для начала очистить страну от саботажников и предательства. Мигрантов и диаспоры отправить в их суверенные  национальные республики. Там снега не бывает.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх