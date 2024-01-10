Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

W

Walery

Озвучены цели и задачи гибридной войны уничтожения России силой этнического давления. Главным штабом такого захвата являются священослужители Ислама.., власти и деньги США. Странно, что сделать Россию "преимущественно мусульманской страной" они полагают за счёт высокой рождаемости в среде мигрантав. По всему Паспорта и Гражданство в расчеты не принимаются? В стране назревает смута..., отсутствие у нас СМЕРШ потребует от нас СВО уже в самой нашей стране. Главное для начала очистить страну от саботажников и предательства. Мигрантов и диаспоры отправить в их суверенные национальные республики. Там снега не бывает.