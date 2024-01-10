Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".
ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ. ФОТО: СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ/АГН "МОСКВА"
ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ
"ОТКРОВЕНИЯ" ИМАМА О БУДУЩЕМ РОССИИ: МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА И МИГРАНТЫ ВМЕСТО РУССКИХ
Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".
Комментарии
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"Ввозить как можно больше" - желание врагов России. Имам - такой же враг. тайный, но желающий бОльших - денег, власти и влияния. Мечеть подписал такой же враг.
Озвучены цели и задачи гибридной войны уничтожения России силой этнического давления. Главным штабом такого захвата являются священослужители Ислама.., власти и деньги США. Странно, что сделать Россию "преимущественно мусульманской страной" они полагают за счёт высокой рождаемости в среде мигрантав. По всему Паспорта и Гражданство в расчеты не принимаются? В стране назревает смута..., отсутствие у нас СМЕРШ потребует от нас СВО уже в самой нашей стране. Главное для начала очистить страну от саботажников и предательства. Мигрантов и диаспоры отправить в их суверенные национальные республики. Там снега не бывает.
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