НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Сколько "миролюбивая Белоруссия" заработала на военных поставках ВСУ с 2014 года! А сейчас они и Россию "поделили" и ...Лукашенко: Белару...
  • Александр Глущенко
    так то.. 1/ никто не давал право говорить за Президента РФ-Путина 2/ придет не к миру, а к капитуляции.Лукашенко: Белару...
  • Betahon
    Францию и МОК можно поздравить: первые посетители Олимпиады уже прочно обосновались не только на олимпийских объектах...В Париже накануне...

В Германии вновь заговорили о беженцах на фоне роста насильственной преступности

В Германии вновь заговорили о беженцах на фоне роста насильственной преступности

В Германии на фоне роста насильственной преступности вновь заговорили о беженцах. По сообщениям газеты "Бильд", в 2023 году иностранцы составили 41 % от общего количества подозреваемых в преступлениях в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх