В Германии вновь заговорили о беженцах на фоне роста насильственной преступности

В Германии на фоне роста насильственной преступности вновь заговорили о беженцах. По сообщениям газеты "Бильд", в 2023 году иностранцы составили 41 % от общего количества подозреваемых в преступлениях в стране.
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