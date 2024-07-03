Я бы в порядке эксперимента отправила этого депутата поездить на электросамокате по бездорожью, посадкам и кустам.
СВО и электросамокаты, самое то...
Комментарии
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Александр Доливо
В очередной раз убеждаюсь в том, что Госдура, это какое то, посмешище, точнее сообщество высокооплачиваемых идио...ов, причём прославляют себя сами, т.е. своими незаурядными усилиями благодаря неординарному качественному составу!
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5 час.
Генрих
Оооо...если бы это быть только один такой..."креативный" делопут, их там... подавляющее большинство!
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4 час.
Silver Kont
Годураки и госдуры...
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14 мин.
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