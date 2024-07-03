СВО и электросамокаты, самое то...

Александр Доливо

В очередной раз убеждаюсь в том, что Госдура, это какое то, посмешище, точнее сообщество высокооплачиваемых идио...ов, причём прославляют себя сами, т.е. своими незаурядными усилиями благодаря неординарному качественному составу!