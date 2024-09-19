❗️ Аксёнов освободил от должности министра внутренней политики, информации и связи РК Альберта Куршутова Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РК.
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❗️ Аксёнов освободил от должности министра внутренней политики, информации и связи РК Альберта Куршутова Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РК.