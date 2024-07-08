Дата празднования Дня семьи, любви и верности выбрана неслучайно, так как ранее в этот день почитали святых Петра и Февронию Муромских.
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Дата празднования Дня семьи, любви и верности выбрана неслучайно, так как ранее в этот день почитали святых Петра и Февронию Муромских.