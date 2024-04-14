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Третья мировая началась: чья армия сильнее – Ирана или Израиля

Третья мировая началась: чья армия сильнее – Ирана или Израиля

Сегодня 141K прочитали Около 22.30 стало известно, что Иран запустил беспилотники по Израилю.

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