Синоптик посоветовал петербургским автовладельцам менять резину

По его словам, главным критерием смены автомобильных шин является температурный режим. Автовладельцам Петербурга и других городов России пора задуматься о том, чтобы в ближайшее время поменять шины на машинах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии