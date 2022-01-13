Сериал о недвижимости - купить ПСН село Русская Журавка Воронежская область

Продажа | село Русская Журавка | ПСН | 113.6 кв.м. | 279 120 ₽ #русскяажуравка #селорусскаяжуравка #недвижимостьрусскаяжуравка #арендарусскаяжуравка #продажарусскаяжуравка #российскаярегиональнаянедвижимость #инвестициирусскаяжуравка #воронежскаяобласть #воронежскаянедвижимость #доходностьнедвижимости #окупаемостьнедвижимости Жителей в радиусе: 1423 Окупаемость: 2,05 лет (при ставке 100 р) Месячный доход: 11 360 ₽ Доходность в год: 48,84%.