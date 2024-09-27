Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире.

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире.

7 июня 1972 года во время рутинного масс-спектрометрического анализа на заводе во Франции, производящем обогащенное топливо, обнаружили, что в гексафториде урана (вещество, участвующее в процессе обогащения ядерного топлива) концентрация изотопа урана-235 (изотоп - это атом с одинаковым зарядом, но разным числом нейтронов и соответственно разной массой) не 0,720%, а 0,717%.

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