Алексей Чепа: Россия пересмотрит льготы Армении при сближении с Западом

Россия может пересмотреть льготы для Армении из-за её ориентации на Запад, сообщил Алексей Чепа. Ереван намерен интегрироваться в ЕС, но Пашинян также стремится развивать связи с Россией и вести диалог о взаимовыгодном сотрудничестве.