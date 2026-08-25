Алексей Чепа: Россия пересмотрит льготы Армении при сближении с Западом

Россия может пересмотреть льготы для Армении из-за её ориентации на Запад, сообщил Алексей Чепа. Ереван намерен интегрироваться в ЕС, но Пашинян также стремится развивать связи с Россией и вести диалог о взаимовыгодном сотрудничестве.
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