Банки в РФ с 1 сентября обяжут раскрывать полную информацию о продуктах

С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены Стандартом деятельности кредитных организаций, передает РИА Новости.
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