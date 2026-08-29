Нигер: Представители хунты заявили, что ее силы предотвратили попытку мятежа на авиабазе 101 в комплексе международного аэропорта Диори Хамани (NIM/DRRN) в Ниамее после того, как в ранние часы в этом районе произошли обстрелы и взрывы.