На ВДНХ 5 и 6 сентября пройдут мероприятия ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности

На ВДНХ 5 и 6 сентября проведут просветительские и культурные мероприятия ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
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