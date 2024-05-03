Лаборатория ИКИ и ИСЗФ: на Солнце произошла мощная вспышка

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили, что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.
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