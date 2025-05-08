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Бельгийский министр надеется, что Турция поможет НАТОвской оккупации Украины блокировкой проливов

Бельгийский министр надеется, что Турция поможет НАТОвской оккупации Украины блокировкой проливов

Бельгийский министр надеется, что Турция поможет НАТОвской оккупации Украины блокировкой проливов. Одновременно с вводом «миротворцев» ЕС на Украину следовало бы задействовать Турцию, которая «контролирует проливы» - читай, может блокировать их для недопущения усиления России на Черном море.

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