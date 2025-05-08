Бельгийский министр надеется, что Турция поможет НАТОвской оккупации Украины блокировкой проливов. Одновременно с вводом «миротворцев» ЕС на Украину следовало бы задействовать Турцию, которая «контролирует проливы» - читай, может блокировать их для недопущения усиления России на Черном море.