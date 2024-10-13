Священнослужители Крымской митрополии вернулись из очередной поездки в зону СВО — доставили гуманитарный груз в разные подразделения и в полевой госпиталь, совершили божественные литургии, молебны и п

Священнослужители Крымской митрополии вернулись из очередной поездки в зону СВО — доставили гуманитарный груз в разные подразделения и в полевой госпиталь, совершили божественные литургии, молебны и панихиды, исповедали и причастили военных и медиков.
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