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Царьград

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Путин проинформировал Моди о переговорах с Трампом и США

Путин проинформировал Моди о переговорах с Трампом и США

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди контакты с США, включая встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом 5 сентября и телефонный разговор с Дональдом Трампом 8 сентября.

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