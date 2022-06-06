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Автоэксперт Шапарин назвал четыре правила, как подготовить автомобиль к поездке на отдых

Автоэксперт Шапарин назвал четыре правила, как подготовить автомобиль к поездке на отдых

С приходом лета актуальным вопросом для многих россиян становится поездка на отдых. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как подготовить свое авто к путешествию, чтобы поездка была действительно в радость.

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