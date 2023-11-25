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Романов – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 2 передачи, 3 хита, 4 блока и «+2» за рекордные в НХЛ 30:02

Защитник «Айлендерс» отметился двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:3).

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