Силы ПВО за ночь сбили в пяти районах Воронежской области более 30 дронов

Система противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 14 на 15 марта обезвредила 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти районах Воронежской области, написал глава региона Александр Гусев.
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