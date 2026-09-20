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Медпомощь потребовалась 17 взрослым и трем детям после атаки ВСУ на Подмосковье

Медпомощь потребовалась 17 взрослым и трем детям после атаки ВСУ на Подмосковье

В результате атаки ВСУ на Московскую область медицинская помощь потребовалась 20 жителям, включая троих детей.

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