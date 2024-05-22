До “Кужугетыча” рукой подать: чего боится Сергей Шойгу?

Коррупционная катастрофа в Минобороны: следующие Шевцова и Цаликов, а там и до Сергея Шойгу недалеко? По информации источников, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вызвана на допрос правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии