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  • София Манычева
    Смешно😁До “Кужугетыча” р...
  • Сергей Иванов
    Шойгу не знал ничего о воровстве своих генералов.До “Кужугетыча” р...
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До “Кужугетыча” рукой подать: чего боится Сергей Шойгу?

До “Кужугетыча” рукой подать: чего боится Сергей Шойгу?

Коррупционная катастрофа в Минобороны: следующие Шевцова и Цаликов, а там и до Сергея Шойгу недалеко? По информации источников, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вызвана на допрос правоохранителей.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Шойгу не знал ничего о воровстве своих генералов.
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20 час.
София Манычева
Смешно😁
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19 час.

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