Тренер "Зенита" Семак объяснил выход Соболева со "Спартаком" правилом бывших

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" заявил, что ждал от нападающего Александра Соболева забитого мяча после выхода на замену.
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