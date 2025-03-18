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Al Jazeera: при ударах Израиля по Газе погибли более 200 человек

Al Jazeera: при ударах Израиля по Газе погибли более 200 человек

The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ отмечает, что в результате авиаударов погиб заместитель министра внутренних дел «Хамаса», высокопоставленный сотрудник службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа.

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